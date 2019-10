Presos são monitorados com drones

Foz do Iguaçu – Unidades prisionais de Foz do Iguaçu e Londrina começaram um projeto pioneiro de monitoramento de presos por meio de drones. A ideia do Depen (Departamento Penitenciário do Paraná) é aproveitar que as aeronaves remotamente pilotadas têm alta tecnologia e baixo custo. Nos últimos meses, os servidores da instituição têm recebido treinamento para trabalhar com os equipamentos.

“O uso dessas aeronaves tem sido difundido para várias áreas, incluindo a segurança pública. No caso das unidades prisionais, vamos monitorar e vigiar as unidades de maneira segura para os nossos servidores do Depen e dos presos e é por isso que queremos expandir esse projeto”, afirma o secretário estadual da Segurança Pública, Romulo Marinho Soares.

De acordo com o diretor adjunto do Departamento Penitenciário, Thorstein Ferraz, o trabalho agora é de melhoria e estruturação do projeto. Segundo ele, a ideia é atender pelo menos 80% das unidades prisionais, mas estuda parcerias e convênios. “No momento, as equipes estão em fase de aperfeiçoamento do projeto e treinamento para habilitação de voo”, explicou.

A utilização dos drones é uma forma de controlar possíveis ações não permitidas em ambientes externos. “Com esses equipamentos teremos um controle geral da movimentação de carros, pessoas e até mesmo de ilícitos arremessados para o interior das unidades. É um ganho significativo para a segurança do ambiente penitenciário”, ressalta o coordenador regional do Depen de Foz do Iguaçu, Marcos Marques.

Por ser uma aeronave, a utilização de drones é regulamentada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e deve ser feita apenas por pessoas treinadas e aptas. Por isso, a capacitação para formação de operadores – tanto para a pilotagem básica quanto para a avançada – é fundamental no processo de implantação dessa ferramenta.

“O projeto-piloto começou em Foz do Iguaçu com o propósito de expansão para todo o Paraná, tornando o Paraná um dos estados pioneiros no uso de Aeronaves Remotamente Pilotadas, em prol a segurança pública”, destaca o agente penitenciário do SOE (Setor de Operações Especiais), Cristiano Aparecido de Sousa, que está à frente do projeto.

Em agosto, o chefe da Decea (Divisão de Coordenação e Controle do Subdepartamento de Operações do Departamento de Controle do Espaço Aéreo), coronel-aviador Jorge Humberto Vargas Rainho, ministrou uma apresentação da tecnologia, para mostrar a importância e eficácia do uso consciente de drones.

Durante a reunião, a equipe do SOE foi acionada para atender uma ocorrência na Cadeia Pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu. O procedimento foi todo acompanhado por drones, o que permitiu a geração de imagens em tempo real e possibilitou que a equipe executasse os trabalhos sem nenhum risco à integridade física.

Além dos profissionais do Depen, em Foz do Iguaçu também participaram do curso integrantes das instituições que atuam na segurança da tríplice-fronteira, entre eles agentes da Receita Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Militar, Batalhão de Polícia de Fronteira, Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e Itaipu Binacional.

