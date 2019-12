Presos de facções criminosas fogem da cadeia de Marechal Rondon por buraco

Uma fuga de oito presos foi registrada na madrugada desta sexta-feira (6) na cadeia pública de Marechal Rondon. Por volta das 4h15 agentes do Depen (Departamento Penitenciário) escutaram barulhos e movimentações estranhas na cadeia. A fuga foi por meio de um buraco na parede, aberto pelos detentos e que deu acesso a um terreno ao lado da delegacia.

Os detentos estavam em uma ala conhecida como ‘Seguro’ e, segundo informações, são ex-integrantes de facções criminosas, do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do PGC (Primeiro Grupo Catarinense). As câmeras de monitoramento da unidade estão desativadas, pois a estrutura passa por reformas.

O setor policial de Marechal Cândido Rondon e da região foi mobilizado na tentativa de localizar os presos identificados como Valdemar Ullrich de Oliveira, Lucas Pereira Duarte, Silvio Maximiano Vieira de Moura, Andrei José Vicente, Gilson Rogério da Silva, Willian Rosa Camargo, João Paulo Ribeiro da Rosa e Artur Brito Alves, que apresentou identidade falsa, seu nome verdadeiro é Eric Pereira do Nascimento.

A cadeia tem capacidade para 18 pessoas e no momento da fuga abrigava 116 presos.