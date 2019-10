Preso suspeito de ser o autor de homicídio no Alto Alegre no mês de setembro

Policias civis da Delegacia de Homicídios cumpriram mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Cascavel em desfavor de A. E. M. P., de 31 anos, apontado como autor do homicídio de Gabriel Henrique de Oliveira Bordin, fato ocorrido no dia 13 de setembro no bairro Alto Alegre.

Durante as investigações foi possível identificar a sua autoria, sendo representado ao Poder Judiciário pela expedição do seu mandado de prisão, e desde então os policiais realizaram diversas diligências vindo a encontrar A. E. M. P. nesta tarde no bairro Santa Cruz.

A. E. M. P. seguirá agora para a cadeia pública do DEPEN, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Relembre o caso

Ojovem baleado na madrugada Gabriel Henrique de Oliveira Bordin de 22 anos foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo após uma discussão numa tabacaria na Rua Cuiabá, na madrugada de 13 de setembro.

Socorristas do Siate chegaram a reanimar o jovem que sofreu uma parada cardiorespiratória no local, foi entubado e encaminhado às pressas em estado grave para o HUOP, onde veio a falecer.