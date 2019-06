Presidente da Copacol é o novo Cidadão Honorário de Iracema do Oeste

Entre eles a Unidade de Recebimento e Armazenagem de Cereais inaugurada em 1988, a construção do Matrizeiro de Recria de aves em 2008, os investimentos na manutenção e nas melhorias das estradas rurais e na parte social com os patrocínios do Apoio Cultural, o Busão da Imaginação e a doação de um terreno para a construção da APAE.

Segundo o presidente da Copacol Valter Pitol, ao longo destes anos a Copacol investiu em Iracema do Oeste, para proporcionar a geração de renda e uma melhor qualidade de vida para os cooperados, colaboradores e toda a sociedade.

“Gostaria de agradecer o prefeito, os vereadores e toda a população de Iracema, por ter me concedido a honra de receber esta homenagem, que compartilho com toda a nossa diretoria, cooperados e colaboradores da Cooperativa e a minha família”, ressalta o presidente Valter Pitol.

Para o prefeito de Iracema do Oeste Donizete Lemos, a homenagem é uma forma de agradecer por tudo o que o presidente da Copacol fez, e está fazendo em benéfico do município e de toda a região.

“Temos a sorte de ter um presidente da principal empresa da nossa região com a humildade e sabedoria do Pitol, porque o seu trabalho e as suas decisões, promovem o desenvolvimento e a sustentação de milhares de pessoas que vivem nos aqui na nossa cidade e nos municípios de atuação da Cooperativa”, afirma o prefeito Donizete.

O presidente da Câmara de Vereadores de Iracema, Gilmar Jorge destacou que o título é uma forma de reconhecimento pelo desenvolvimento que Iracema vem passando os últimos anos.

“Faltam palavras e adjetivos para expressar o que o presidente Pitol representa para todos nós, porque foram geradas diversas oportunidades para o nosso município que beneficiam hoje diversas famílias de Iracema’, agradece o presidente da Câmara.

Hoje a unidade conta com 195 associados e são gerados para o município 190 empregos, contato as vagas do abatedouro de aves e peixes, entre outras estruturas da Cooperativa.

Homenagens recebidas

Além do Título de Iracema do Oeste, Valter Pitol também já recebeu os Títulos de Cidadão Honorário do Paraná, do Oeste do Paraná e dos municípios de Cafelândia, Nova Aurora, Goioerê, Jesuítas e Formosa do Oeste.

O presidente também já recebeu a Condecoração da Ordem do Pinheiro, outorga da mais alta comenda do Estado, entregue pelo governador do Paraná.

Outra importante homenagem recebida foi o Troféu Ocepar, pelos trabalhos prestados em prol do cooperativismo, desde 1973, quando chegou em Cafelândia para trabalhar na Copacol entre outras diversas homenagens já recebidas ao longo destes mais de 46 anos de serviços prestados em prol do desenvolvimento da Cooperativa e de toda a região.