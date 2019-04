Preparem os casacos – Frente fria deve derrubar as temperaturas semana que vem

Cascavel – Para quem já estava estranhando que o friozinho ainda não havia dado as caras em quase um mês de outono pode preparar os casacos.

Segundo o Instituto Simepar, o avanço de uma frente fria a partir do domingo de Páscoa (21) deve trazer chuva à região. E, com a chuva, vem frio. Na segunda-feira, as temperaturas começam a cair e os termômetros podem oscilar de 10ºC a 17ºC. O frio começa a se intensificar na terça, quando a mínima chega a 7ºC e não passará de 17ºC no dia. Já na quarta-feira (24) há a expectativa da menor temperatura do ano para a região: 6ºC em Cascavel, e a máxima que não vai superar os 21ºC. A partir da quinta a expectativa é que as temperaturas comecem a subir gradativamente, ainda em 9ºC, mas ganhando força na reta final do mês, devendo fechar abril com cara de verão.

Apesar do esperado friozinho para a semana que vem, não há previsão de chuva durante a semana. Após esses dias com temperaturas mais amenas, a tendência é para que o calor volte. Há, inclusive, a promessa de um veranico para o mês de maio, com dias de termômetros bem próximos dos 30ºC.

O frio de verdade, aquele de rachar, só deve chegar na reta final de maio e se intensificar em junho, quando já começa o inverno.