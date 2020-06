Prefeitura reforça que fiscalização do Toque de Recolher é realizado das 23h às 06h em Cascavel

Com a fiscalização da Guarda Municipal, o Toque de Recolher continua em vigor em Cascavel. De acordo com o decreto de número 15.425, os cidadãos não podem circular nas ruas da cidade das 23h até as 06h, todos os dias. A medida foi adotada como ação de enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), com o objetivo estratégico de limitar a transmissão do vírus.

Conforme os dados da Guarda Municipal, desde o início das operações de fiscalização em março deste ano, 1.528 pessoas já foram orientadas em Cascavel sobre o Toque de Recolher. Além disso, as abordagens também orientaram 631 estabelecimentos e 496 condutores de veículos. No entanto, 12 pessoas foram remetidas ao Ministério Público por conta de descumprimento da medida sem justificativa, uma vez que quem desrespeitar o decreto poderá responder criminalmente.

A circulação de pessoas na cidade no horário definido é permitida apenas em caso de extrema necessidade e com justificativas plausíveis, como a prestação de serviços essenciais.