Prefeitura prorroga pagamento das taxas obrigatórias de vans escolares

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, conversou na manhã desta terça-feira (28), com 50 motoristas de vans escolares e ouviu deles a preocupação por conta da paralisação das atividades devido a suspensão das aulas, e prorrogou o pagamento das taxas obrigatórias.

Na semana passada, o prefeito Paranhos autorizou a Cettrans/Transitar, a liberar as vans escolares para fazerem transporte alternativo de passageiros durante o período da pandemia. Todas as 104 vans vistoriadas no início do ano foram autorizadas para fazer o transporte alternativo em uma rota com 13 linhas, elaborada pela Divisão de Transporte para atender diferentes regiões da cidade.