Prefeitura inicia revitalização de área verde entre os bairros Lancaster e Três Bandeiras

Foz do Iguaçu- A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu iniciou os serviços de revitalização de uma área verde, localizada no cruzamento entre as avenidas Araucária e Salvador. Os serviços de melhorias eram reivindicando há muitos anos pelos moradores dos bairros Lancaster e Três Bandeiras.

“Desde o ano passado, através de várias secretarias, estamos intensificando as ações da prefeitura nesta região. No ano passado, por exemplo, executamos serviços de pavimentação asfáltica, estamos trabalhando em projetos de drenagens e agora também na revitalização de áreas”, comentou o prefeito em exercício Nilton Bobato.

Os trabalhos no local estão divididos em várias etapas. Na primeira etapa, através de uma compensação ambiental, estão sendo instaladas calçadas no entorno do local. Nesta semana, as secretarias municipais de Meio Ambiente; Saúde; Segurança Pública; Assistência Social e o Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Fozhabita) farão um mutirão de revitalização no espaço, além de ações de orientação aos moradores sobre a importância de conservar o espaço público.

“Infelizmente por muitos anos esta área foi utilizada como ponto de descarte irregular de resíduos inertes, e isso causava diversos problemas para todos os moradores do entorno, a exemplo do surgimento de focos da dengue entre outros. Para resolver os problemas, estamos iniciando as ações de limpeza e revitalização”, explicou a secretária municipal de Meio Ambiente, Angela Meira.

A limpeza do espaço também será feita na primeira etapa, futuramente, a prefeitura já trabalha com a possibilidade de transformar esta área em um grande espaço de lazer equipados com academias ao ar livre, parques infantis, entre outras estruturas para o uso público.