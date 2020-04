Prefeitura distribui máscaras de tecido para os servidores de Umuarama

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Umuarama adquiriu cerca de 400 máscaras laváveis, em caráter emergencial, para aos servidores municipais após o decreto municipal que tornou obrigatório o uso do EPI (equipamento de proteção individual) para prevenção da epidemia de infecção humana pelo novo coronavírus.

A distribuição foi feita ontem (15), e atendeu servidores das secretarias de Serviços Públicos, Serviços Rodoviários, Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, Agricultura e Meio Ambiente e de setores administrativos no Paço Municipal. O município solicitou a confecção de mais máscaras para servidores que ainda não foram atendidos neste lote.

“Muitos funcionários municipais já haviam adquirido máscaras por conta própria. Com esta aquisição, atendemos aos que ainda não tinham as suas e fizeram solicitação. Foram entregues duas máscaras para cada servidor, em tecido duplo e lavável”, explicou o secretário de Administração, Vicente Afonso Gasparini.

O decreto 094/2020 dispõe sobre a necessidade do uso de máscara por toda a população, entre outras providências. O art. 2º diz que “é obrigatório, a toda população, o uso de máscara nos locais públicos e nos privados acessíveis ao público, no município de Umuarama”.

O secretário explica que o ideal é que a população utilize as máscaras o tempo todo, seja nas ruas, no local de trabalho e principalmente dentro de estabelecimentos comerciais ou locais de grande concentração de pessoas – onde o uso é obrigatório. Pesquisas mostram que o uso de máscaras – mesmo de fabricação caseira – impede a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e boca do usuário no ambiente, garantindo uma barreira física contra o vírus.

Segundo nota técnica do Ministério da Saúde, a utilização vem auxiliando na mudança de comportamento da população e diminuição de casos da Covid-19. “Nesse sentido, sugere-se que a população possa produzir suas próprias máscaras caseiras, utilizando tecidos que podem assegurar uma boa efetividade se forem bem desenhadas e higienizadas corretamente”, orienta a nota.

Matéria prima

Os materiais mais recomendados para confecção são tecido de saco de aspirador, cotton (composto de poliéster 55% e algodão 45%), tecido de algodão (como camisetas) e fronhas de tecido antimicrobiano. “O importante é que a máscara seja feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços nas laterais”, completa.

“Quanto maior a aglomeração de pessoas, maior é a probabilidade de circulação do vírus. Por isso, o uso das máscaras caseiras é importante quando há necessidade de deslocamento ou permanência em espaço com grande circulação de pessoas”, reforça o prefeito Celso Pozzobom. Já pessoas com síndrome gripal em isolamento domiciliar deve usar preferencialmente máscara cirúrgica. O mesmo vale para o cuidador mais próximo dessa pessoa, quando estiver no mesmo ambiente.

Recomendação

O uso das máscaras caseiras é mais uma das medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde, como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização das mãos, que visam romper o ciclo da Covid-19. Essas medidas, quando adotadas em conjunto, potencializam os efeitos da proteção e por isso devem ser adotadas por toda a população.