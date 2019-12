Prefeitura de Foz recebe 25 novas câmeras de videomonitoramento

A Prefeitura de Foz do Iguaçu recebeu na última sexta-feira (20), 25 novas câmeras que integrarão a central de videomonitoramento do Município. Os equipamentos avaliados em mais de R$ 100 mil, foram doados pela empresa Hik Vision. A solenidade de entrega aconteceu na sede da Guarda Municipal e contou com a presença do prefeito Chico Brasileiro e outras autoridades. “A central de videomonitoramento de Foz do Iguaçu está se tornando um marco de integração e de exemplo para todo Brasil. Nesta central, temos várias forças de segurança, cada uma em sua área de atuação, trabalhando de forma sincronizada e isso tem sido fundamental na construção do novo projeto de cidade. Assim como outras áreas, a segurança pública é um dos pilares do desenvolvimento”, disse o prefeito.

Câmeras

Os 25 equipamentos têm alta resolução (full HD), zoom de 36x óptico e alcançam até um quilômetro de distância. Entre os modelos, estão às câmeras Speed Dome que giram até 360 graus. Atualmente, a Central de Videomonitoramento de Foz do Iguaçu dispõe de 211 câmeras em funcionamento, espalhadas em diversos pontos da cidade. A previsão é que até janeiro, 258 estejam em operação. O secretário de Tecnologia de Tecnologia e Informação Evandro Ferreira, destacou os avanços tecnológicos do Município: “No passado, a conexão das câmeras era por conectividade wifi e frequentemente os equipamentos ficavam inacessíveis por conta da instabilidade de sinal. Hoje, a realidade é outra, instalamos 200 quilômetros de fibra óptica que ligam todas estas câmeras com qualidade e de forma estável”, disse.

Reginaldo da Silva, secretário municipal de segurança, destacou a integração das forças policiais da cidade. “A central de videomonitoramento representa um grande avanço na Segurança Pública de Foz do Iguaçu. Estes equipamentos não são exclusivos da Guarda Municipal, mas de todas as forças de segurança da cidade, que nos auxiliam na prevenção de delitos e elucidação de crimes”, afirmou. Reginaldo também agradeceu aos executivos da Hik Vision pela doação dos equipamentos.

Presenças

Além dos órgãos de segurança locais, participaram da cerimônia representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP); Ministério da Justiça (MJ) e Gabinete de Segurança Institucional (GSI).Também participaram da solenidade de entrega dos equipamentos os secretários (as): de Governo, Ten-Cel Janhke; da Agricultura, Pablo Mendes; de Assistência Social, Elias de Oliveira; de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, Rosa Maria Jerônymo; a diretora superintendente do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Fozhabita), Elaine Anderle; diretor superintendente do Instituo de Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans), Fernando Maraninchi; Delegado chefe da Polícia Federal, Mozart Fuchs; Delegado chefe da Polícia Civil, Rogério Antonio Lopes; Major BM Leonel representando a Polícia Militar; executivos da Hik Vision entre outras autoridades.