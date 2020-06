Prefeitura de Foz investe R$ 2,3 milhões em obras no bairro Três Lagoas

A Prefeitura de Foz do Iguaçu está investindo R$ 2,3 milhões em obras de drenagens e pavimentação nas ruas Ernesto Gayer e Humberto Machado, no bairro de Três Lagoas, região nordeste da cidade. As obras atendem a antigas reivindicações dos moradores e são resultados do diálogo democrático e transparente com a população durante as edições do Foz ComUnidade e Orçamento Participativo.

Com este investimento, as obras contemplam a execução de galerias de águas pluviais, implantação de pavimento e recapeamento asfáltico com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).

Atualmente, os trabalhos se concentram na Rua Humberto Machado. Operários da empresa especializada estão fazendo a implantação de manilhas de ligação com a Rua Ernesto Gayer. Após todo o processo de drenagem será executada a etapa de pavimentação. A previsão é que os trabalhos sejam entregues até o próximo semestre de 2020.

Drenagem em Três Lagoas

Esta já é a segunda etapa de drenagem no bairro de Três Lagoas. Recentemente, a Prefeitura de Foz do Iguaçu investiu quase R$ 1,5 milhão em obras no Jardim Vale do Sol. Assim como outros pontos da cidade, a região também sofria com problemas recorrentes de alagamentos.