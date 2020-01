Prefeitura de Foz inicia terceira etapa de pavimentação asfáltica

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu iniciou nesta semana a terceira etapa de pavimentação asfáltica no bairro Itaipu C, região norte da cidade. Os serviços são executados por equipes da Usina de Asfalto. Nesta quinta-feira (09) os trabalhos se concentram na Rua C.

“Há muitos anos o bairro Itaipu C, assim como outras regiões da cidade, ficou no esquecimento do poder público. Nos últimos anos, a prefeitura está investindo volumosos recursos na reforma de estabelecimentos de ensino e saúde, implantação de áreas de lazer, na pavimentação asfáltica e seguiremos investindo”, comentou o prefeito Chico Brasileiro.

Nos últimos meses, a Prefeitura já executou mais de 80 mil m² de asfalto no Itaipu C, regiões conhecidas como Vila C Nova, Vila C Velha e Jardim Bela Vista. Na primeira e na segunda etapa a prefeitura também contou com o apoio do Governo do Estado e da Itaipu Binacional nos serviços.

Praças

Além da pavimentação, o Governo Municipal através das equipes ‘Prefeitura nos Bairros’ está ampliando e revitalizando os espaços de lazer do bairro. As melhorias incluem construções de calçadas, parques infantis, academias ao ar livre e paisagismo.