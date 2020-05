Prefeitura de Foz estima queda de R$ 150 milhões na arrecadação por conta da pandemia

A Prefeitura de Foz do Iguaçu projeta uma queda de R$ 150 milhões em receitas com o possível impacto econômico gerado pelo novo coronavírus (covid-19). A estimativa equivale a 13% de R$ 1,010 bilhão de receitas líquidas que o município prevê no orçamento deste ano.

A projeção, elaborada pela Secretaria da Fazenda, foi feita com base nas perdas em abril, sendo referência o mês de março, quando a pandemia avançou no país. Os números serão atualizados para medir os possíveis impactos do covid-19 ao decorrer dos meses.

A queda ocorreu, principalmente, por conta da redução e suspensão de atividades econômicas no país, provocando perdas diretas em transferências da União e do Estado, que tem por base tributos, como: Imposto de Renda, ICMS e IPI.

Outro fator que explica o resultado negativo é a interrupção de setores importantes na economia iguaçuense, como, por exemplo: o turismo. O segmento é responsável por uma cadeia de atividades, base do Imposto Sobre Serviço (ISS), fonte que representa cerca de 10% de toda a receita municipal prevista neste ano.

“Até o fim do ano, as perdas podem ainda ser maiores, já que não é possível saber se a retomada da economia após esse período de recessão mundial ocorrerá de maneira lenta ou rápida. Essa incerteza deve impactar nas transferências do Estado e do Governo Federal para os municípios, obrigando os gestores realizarem ajustes financeiros nas contas públicas”, avaliou o prefeito Chico Brasileiro. Perdas de R$ 18 milhões

Na segunda quinzena de março, quando teve início o isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus, a arrecadação despencou. Pesou em março o recuo nas receitas do IPTU, ISS, IPVA e ICMS. A perda com esses impostos ultrapassou R$ 18 milhões. Desse montante, houve uma queda de R$ 11 milhões com receitas tributárias próprias (IPTU, ISS, ITBI, IRRF e outros) e de R$ 7 milhões com transferências correntes (Cotas-Parte do ICMS, IPVA e outros). “Com isso, o orçamento como aprovado, deixou de existir na prática. O montante da queda total da receita em 2020 é extremamente sensível a duração da Pandemia e a dimensão da crise econômica dela decorrente. Muitas investimentos previstos simplesmente não poderão ser realizadas por falta de dinheiro”, explica a secretária da Fazenda, Salete Horst. Queda no ISS e IPTU

Numa análise tributo a tributo, dentro do comparativo entre abril deste ano e o mesmo mês do ano anterior, houve uma queda nominal de 65% no ISS. Ocorreu uma redução de R$ 5,7 milhões na arrecadação. Em abril do ano passado, entraram nos cofres municipais R$ 9,4 milhões, contra R$ 3,6 milhões em 2020. O Município teve uma queda de 65% no montante a ser arrecadado com o IPTU. A perda trouxe um impacto negativo de R$ 3,8 milhões no orçamento municipal de acordo com o comparativo da Secretaria da Fazenda. ICMS e IPVA

O Município contabilizou uma perda de R$ 5,4 milhões no ICMS, ou seja, 31% a menos do total previsto para abril. Outra redução ocorreu na cota parte do IPVA. A perda é de 40%, o equivalente a R$ 1 milhão a menos na arrecadação da prefeitura neste período. Compensação

O Senado Federal aprovou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus (PLP 39/2020) nesta semana. A matéria segue pra sanção do presidente Jair Bolsonaro. O programa prevê uma compensação de R$ R$ 29,9 milhões para Foz Iguaçu, que será dividida em quatro parcelas mensais. Apesar de fundamental, a ajuda vai reestabelecer só 25% das perdas.