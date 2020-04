Prefeitura de Curitiba convoca 20 enfermeiros para contratação

A Secretaria de Administração e de Gestão de Pessoal convocou, nesta terça-feira (7), mais 20 enfermeiros que participam do processo seletivo simplificado (PSS) para reforçar as equipes que trabalham nas unidades municipais de saúde no enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19). Já foram contratados 114 enfermeiro, a meta da Prefeitura de Curitiba é alcançar 140 novos profissionais para esta função pública.

Também estão sendo contratados técnicos de enfermagem em saúde pública. Já são 131 dos 218 técnicos esperados.

A recomendação é para que os 20 enfermeiros convocados verifiquem a documentação de acordo com o edital.

Assim como nas convocações anteriores, neste PSS, está sendo feita a análise da documentação logo após a entrega. Aqueles que têm os documentos validados pela Banca Examinadora, são contratados no mesmo dia. Por isso, os candidatos aguardam a análise na Secretaria, que preparou um esquema diferenciado para o atendimento aos participantes.

Nova convocação

Além da convocação nesta quinta-feira (9), haverá outra na segunda-feira (13) de mais 35 enfermeiros, que farão a entrega da documentação na sede da Secretaria, na Rua Solimões, 160, no bairro São Francisco, de acordo com o horário definido no edital.

Aqueles que precisarem imprimir ou providenciar fotocópia de algum documento poderão fazer isso na secretaria, em caráter excepcional, devido à pandemia. Todas as exigências expressas nos editais devem ser observadas nestas contratações temporárias.

Os candidatos ao PSS de enfermagem – tanto para a função de enfermeiro quanto para a de técnico de enfermagem em saúde pública – devem verificar frequentemente o site da Prefeitura para acompanhar futuras convocações.