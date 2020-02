Prefeitura de Cascavel não terá expediente nos dias 24 e 25 de fevereiro

Por conta do feriado de Carnaval, a próxima segunda (24) e terça-feira (25) serão pontos facultativos entre os servidores públicos municipais de Cascavel. A definição para que nesta data não haja expediente na prefeitura e demais repartições do Município consta no decreto publicado no dia 24 de janeiro, que estabelece os feriados com recessos ao longo do ano de 2020. Esta decisão está prevista no artigo 249 da Lei Municipal 2.215/1991 (Estatuto do Servidor).

O atendimento volta à normalidade na quarta feira (26). Os serviços essenciais e de urgência e de emergência, contudo, funcionarão normalmente ou em sistema de plantão, conforme o abre e fecha abaixo:

Saúde – emergências/urgências

Os serviços de urgência e de emergência (Siate, Samu, UPAs Brasília, Veneza e Tancredo) terão atendimento ininterrupto.

As UBSs, USFs, Unidades de Saúde Mental, Unidades Especializadas e demais serviços de saúde ficarão fechadas; em caso de necessidade o paciente deve buscar atendimento nas UPAs.

Saúde – Assistência Farmacêutica

As três farmácias básicas atenderão normalmente:

Farmácia Básica I: 13h às 19h

Farmácia Básica II: 7h às 13h

Farmácia Básica III: 13h às 19h

Vigilância em Saúde e demais plantões

Haverá plantão na Vigilância Epidemiológica (Viep) pelo telefone 98431-6339 – 24h; na Vigilância Sanitária (visa) pelo telefone 98431-6358 24h e na Vigilância Ambiental(Visam) pelo telefone 98804-7211 das 7h às 19h. No transporte sanitário o plantão será pelo telefone 98815-2805 , com atendimento das 7 às 22 horas.

Educação

Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil não terão aulas nos dias 24 e 25 e 26 de fevereiro. Na quarta feira, dia 26, a Secretaria Municipal de Educação estará atendendo normalmente, mas as escolas e Cmeis permanecerão fechados para o atendimento aos alunos. As aulas voltam ao normal no dia 27 de fevereiro, quinta feira, em todas as escolas municipais e Cmeis.

Assistência Social

Na Assistência Social terão atendimentos ininterruptos segunda-feira (24) e na terça feira ( 25) os serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como a Unidade de Acolhimento Institucional Masculino e Feminino, as Residências Inclusivas, a Casa POP, o Centro POP e o Abrigo de Mulheres.

O Serviço de Abordagem e o Família Acolhedora atenderão em regime de sobreaviso pelos telefones 98431-6376 e 98433-6080, respectivamente.

Os Conselhos Tutelares atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Já os serviços de Proteção Social Básica como os CCI Cascavel Velho, CCI Morumbi, Cras, Eurecas, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), Cadastro Único e a Inclusão Produtiva, assim como o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade Creas ficarão fechados, voltando a atender na terça-feira (29).

O Restaurante Popular Albino Zanata ficará fechado segunda-feira e terça-feira.

Meio Ambiente

O Zoológico Municipal de Cascavel, como ocorre toda segunda-feira, ficará fechado para limpeza e manutenção, reabrindo terça-feira (25) para visitação, das 8 às 17h30.

O Ecopark Morumbi, o Parque Tarquínio e Lago Municipal de Cascavel funcionam das 6 às 22 horas e o Parque Vitória ficará aberto das 6h às 20h30.

A coleta de lixo e a coleta seletiva, assim como os demais serviços de limpeza, poda e varrição funcionam ininterruptamente.

Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador não terá expediente na segunda-feira (24) e na terça (25), voltando a atender anormalmente na quarta-feira (26).

Cettrans/Transitar

Não haverá atendimento administrativo na Cettrans/Transitar na segunda (24) e terça-feira (25), voltando ao atendimento normal na Quarta-feira de Cinzas (26).

O EstaR (Estacionamento Regulamentado) não terá expediente durante o feriadão.

Já o SOT (Setor de Operações de Trânsito) trabalha com escala normal para agentes de trânsito.

O Transporte Coletivo Urbano funcionará com escala de domingos e feriados na segunda (24) e terça-feira (25), voltando ao funcionamento normal no dia 26.

Aeroporto: durante os dias de feriado o setor administrativo ficará fechado e os serviços essenciais (voos, lanchonetes, canal de inspeção) funcionam normalmente.