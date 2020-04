Prefeitura de Assis divulga o resultado final das provas do concurso público

Foi publicado, neste sábado (18), o resultado final com as notas definitivas das provas objetivas do concurso público da Prefeitura de Assis Chateaubriand. O mesmo está disponível no site do Município (www.assischateaubriand.pr.gov.br), na página da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (Fauel), organizadora do certame, pelo endereço www.fauel.org.br, bem como na página de atos oficiais do Jornal O Regional.

Junto ao resultado, também foi publicado edital de suspensão das etapas seguintes do concurso, por tempo indeterminado, em atenção aos decretos municipais que dispõe sobre as medidas preventivas para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

A partir de então, a entrega de títulos, as provas práticas e as avaliações psicológicas, exigidas para algumas funções, acontecerão em datas a serem confirmadas pelos meios oficiais da Fundação e divulgadas pelo Município. Sendo assim, é preciso que os candidatos fiquem atentos aos novos prazos.

O concurso

O concurso público tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. As provas objetivas foram aplicadas no dia 8 de março, nos períodos da manhã e tarde, em seis instituições de ensino. Dos 4.172 candidatos inscritos, 81,5% compareceram para resolver as 30 questões do teste que teve duração de quatro horas.

Os aprovados e melhores classificados serão chamados para preenchimento de 39 vagas em vários cargos do quadro geral da administração direta do poder executivo municipal, além da formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e os salários variam de R$ 1.034 a R$ 18.569, conforme a função e jornada semanal de trabalho. As vagas são para Advogado (1), Agente Administrativo II (5), Agente de Saneamento (1), Auxiliar de Serviços Gerais (5), Contador (1), Cuidador (2), Eletricista (1), Enfermeiro Padrão I (1), Engenheiro Ambiental (1), Engenheiro Civil (1), Fiscal Tributário (1), Fisioterapeuta (1), Médico Clínico Geral (1), Médico de Saúde Mental (1), Médico ESF (1), Médico Pediatra II (1), Médico Veterinário I (1), Motorista (1), Nutricionista (1), Operador de Máquinas (1), Pedagogo Social (1), Professor (5), Técnico de Enfermagem (1), Técnico Desportivo (1), Técnico em Saúde Bucal (1) e Telefonista (1).

Já o cadastro reserva será formado para as funções de Agente de Endemias, Mecânico, Médico Ginecologista, Professor de Educação Infantil e Psicólogo II.