Prefeitos alinham estratégias para inédito projeto de pavimentação

Reunidos na manhã desta terça-feira (16), em Cascavel, prefeitos, secretários de Obras e assessores jurídicos de 21 municípios da região Oeste discutiram estratégias para a implantação de um inédito projeto de pavimentação asfáltica, viabilizado por meio de parceria entre a Amop e a Itaipu Binacional. A reunião foi comandada pelo prefeito de Jesuítas e presidente da Amop, Junior Weiller.

Participam deste grupo os municípios de Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, Brasilândia do Sul, Campo Bonito, Cantagalo, Capitão Leônidas Marques, Catanduvas, Diamante do Sul, Francisco Alves, Guaraniaçu, Ibema, Lindoeste, Maripá, Nova Santa Rosa, Palotina, Quatro Pontes, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Serranópolis do Iguaçu, Toledo e Três Barras do Paraná.

Ficou decidido que será criada uma comissão técnica responsável pela elaboração de orçamentos e custos de implantação. Depois disso, os prefeitos vão se reunir para debater o rateio e as bases conclusivas. Paralelo a isso, a parte técnica ficará responsável pela implantação de diretrizes de trabalho, organogramas, cronogramas e adequações.

“Foi uma reunião bastante produtiva, que possibilitou um debate plural e multidisciplinar com gestores, todos eles preocupados apenas com uma coisa: melhorar a qualidade de vida da população com obras de pavimentação. Fora isso, são apenas questões técnicas ainda pendentes, ou uma ou outra diferença de entendimento. Mas estamos trabalhando para a convergência. Com esse planejamento, teremos alcance maior de critérios e elementos essenciais e de segurança jurídica e operacional do sistema”, destacou Junior.