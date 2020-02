Prefeito divulga vídeo para esclarecer impasse e atrasos em Lindoeste

O prefeito de Lindoeste, José Romualdo, divulgou hoje nota e vídeo para falar sobre os atrasos de pagamentos, especialmente de servidores, e a respeito do recurso ajuizado sexta-feira (31) pelo presidente da Câmara contra a decisão que anulou a sessão de cassação e devolveu o cargo a Romualdo. Seguem a nota e o vídeo:

O prefeito da cidade de Lindoeste, José Romualdo, em uma das suas atribuições vem com o presente documento esclarecer as situações ocorridas no Município.

Primeiramente, o prefeito gostaria de agradecer o apoio recebido durante o período em que esteve afastado da administração do Município.

Destarte, de modo que gere uma maior transparência quanto aos últimos acontecimentos, o prefeito esclarece que a falta de pagamento de funcionários, colaboradores e fornecedores se deu única e exclusivamente pelo imbróglio ocorrido, mas que logo será sanado e esclarecido, pois já está sendo providenciada a regularização para tal.

Lembrando que todo o ocorrido derivou-se de procedimento irregular realizado somente com intuito político pela Câmara de Vereadores, ressaltando ainda que os atos praticados pela Câmara afetam somente os pagamentos de funcionários e representantes da prefeitura, pois pagamentos de vereadores, funcionários e fornecedores da Câmara de vereadores estão rigorosamente pagos.

Porém, um caso que saltou aos olhos da população de Lindoeste foi o fato de saber que, mesmo a Câmara de Vereadores estando em recesso, ou seja, nenhum vereador estava trabalhando, o presidente da Câmara, sem reunir os demais vereadores, decidiu, por si só, ou seja, autoritariamente, ingressar com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para tentar complicar ainda mais a situação do Município.

O prefeito esclarece que situações como esta somente atrasam o andamento do município, pois geram desconfiança em todos os meios possíveis, sejam empresariais, rurais, setores de investimentos entre outros.

A única e exclusiva intenção da Prefeitura é de ter condições mínimas para poder trabalhar, se que seja a todo o momento impedido de realizar atos de sua competência.

Assessoria de Imprensa do Prefeito José Romualdo.