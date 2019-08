Prefeita de Quedas é cassada na CP dos Bolos

A prefeita de Quedas do Iguaçu, Marlene Revers (Pros) foi cassada na sessão de julgamento realizada na noite de terça-feira (06). Foram nove votos a favor da cassação e um contra.

Os nove dos vereadores que votaram pela cassação seguiram o parecer final do relator da CP (Comissão Processante) dos bolos.

A denúncia, de crime de infração político-administrativa, foi realizada pelo morador de Quedas, Heliton Pimentel, que culminou na decisão do plenário da Câmara, ou seja da maioria dos vereadores.

Os vereadores de Quedas do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, começaram a leitura do parecer no começo da tarde e a sessão se estendeu até às 23h. Marlene é investigada pela Câmara de Vereadores por gastos excessivos na compra de bolos e salgados.

Os gastos

Segundo o apurado pela comissão, entre setembro de 2017 e julho 2018 foram gastos mais de R$ 270 mil com a compra de quase 6,5 toneladas de bolo e mais de 36 mil salgadinhos para reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social.

A votação estava marcada para o dia 11 de julho, mas foi suspensa pela Justiça a pedido da defesa da prefeita, que apontou irregularidades nas investigações.

De acordo com o administrativo da Câmara de Vereadores, o processo tem quase 2 mil páginas que incluem notas, fotos e depoimentos da prefeita, do secretário de administração e de servidores municipais.

*Com informações do Portal Cantu.