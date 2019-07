Pré-conferências de Turismo começam em agosto

Moradores , acadêmicos, profissionais do turismo e representantes de instituições estão convidados a participar das pré-conferências, que antecedem a III Conferência Municipal de Turismo, em Foz do Iguaçu. Os encontros começam a partir do dia 10 de agosto e seguem até o dia 28 do próximo mês, no auditório da Fundação Cultural.

O calendário das pré-conferências prevê o início da discussões sobre o turismo a partir do dia 10 de agosto, no horário das 13h30 ás 16h, com representantes de instituições de ensino, docentes e estudantes.

No dia 13 é a vez do setor empresarial. No dia 21 o encontro contará com a presença da sociedade civil. Entidades, lideranças setoriais e profissionais do turismo estão convidados a participar da discussão no dia 23. Todas essas pré-conferências serão realizadas entre as 18h30 e 21h. E no dia 24 de agosto, comunidade e trabalhadores são esperados, entre as 13h30 e 16h.

Serão abordados os seguintes temas nas pré-conferências: Desenvolvimento da Indústria do Turismo (Políticas Públicas), Marketing e Marca, Experiência do Visitante, Desenvolvimento de Produtos, Identificação Urbanística, Infraestrutura, Transporte, Acesso, Política e Regulamentação, além do Destino Inteligente, com foco em tendências de mercado e inovação.

Os interessados em participar dos encontros devem efetuar inscrição no link disponibilizado pela organização. Também poderão se inscrever na data dos eventos. Serão fornecidos certificados aos participantes.

A III Conferência Municipal de Turismo , com o tema: Foz do Iguaçu 2030 – Um Futuro Melhor Para Todos – será realizada, em parceria com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Visit Iguassu, Fundo Iguaçu e Comtur, no dia 28 de setembro, das 13h30 ás 20h, no auditório do Centro Universitário da UDC. O evento ainda conta com apoio do Polo Iguassu e UDC.

Link para inscrição – > https://bitty.ch/gzjr1