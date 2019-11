PP busca candidatos fortes em todos os municípios do Paraná

“Nós já temos 125 municípios atualizados no sistema do TRE com provisórias completas para os diretórios. Historicamente, o partido cedia o comando nos municípios aos deputados federais mais votados”, explica. “Nós democratizamos a gestão: agora, os deputados estaduais, candidatos não eleitos, suplentes e outras lideranças também têm a possibilidade de comandar e escolher quem presidirá as provisórias em cada município, de acordo com a votação na última eleição.”

Segundo ela, essa medida visa à descoberta de mais lideranças em cada cidade, que assim terão mais tempo e condições de fortalecer o partido na disputa. “Baixamos uma normativa em ata no nosso diretório estadual, de que pretendemos ter candidatos em todos os municípios do Paraná, e isso vai ajudar na busca dessas lideranças”, reitera a deputada.

Maria Victória diz que o partido trabalha para ter chapa completa de vereadores no maior número possível dos municípios. “E uma das nossas prioridades é a participação da mulher, se possível além da cota mínima de 30% das candidaturas. Inclusive temos como meta ter 30% de mulheres nas nossas provisórias. Até porque o Progressistas do Paraná é uma referência em participação da mulher na política: temos a ex-governadora Cida Borghetti, a primeira mulher a governar o Paraná; nossa vereadora em Curitiba é uma mulher, a Maria Manfron; e eu, que estou deputada estadual e presido o Progressistas no Paraná”, enumera.