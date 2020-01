POSTURA SISTÊMICA

O sucesso

O sucesso é proporcional ao que cada um expressa com os sentimentos sobre o sucesso. Uma pessoa pode ter um conceito bem definido sobre o que é sucesso, ou seja, intelectualmente “sabe” o que é sucesso e o que quer alcançar na vida para se sentir bem-sucedido.

Construímos esses conceitos com base nos nossos sistemas, nossa família, amigos, sociedade. Porém, saber não significa SENTIR. E se os sentimentos não são sincronizados com o conhecimento ou com as definições que aprendemos, o resultado não acontece, o sucesso tão desejado não é experimentado.

Quando falamos de sucesso, podemos pensar em vários contextos. Para você, o que é ter sucesso? O que significa ser bem-sucedido?

O sucesso pode ser ter dinheiro, muito dinheiro; se sentir realizado; ter um relacionamento amoroso bem-sucedido; ter uma empresa bem-sucedida; ser feliz; ser saudável; apreciar a vida… tantas coisas são reconhecidas como sucesso.

Em um curso que ofereci recentemente, perguntei para as pessoas: o que falta para você se sentir bem-sucedido? E as pessoas responderam de maneira interessante. Disseram que falta:

SABEDORIA AMOR DISCERNIMENTO

DINHEIRO ESTABILIDADE FINACEIRA GRATIDÃO

FLUIDEZ PARAR DE PROCRASTINAR SAÚDE

SEGURANÇA HARMONIA PAZ NA FAMILIA

CORAGEM MERECIMENTO TOLERÂNCIA

FELICIDADE SÃO TANTAS COISAS QUE FALTAM…

Se já sabemos o que falta, por que a mudança é tão difícil?

Pensando nisso, o que impede o sucesso? O que impede a ação? O que separa as pessoas dos seus objetivos, dos seus planos e desejos?

Quando colocamos os “óculos sistêmicos”, o nosso olhar fica ampliado.

Percebemos que existem dinâmicas inconscientes que interferem no sucesso. As dinâmicas são experimentadas por todas as pessoas. Algumas conseguem se libertar dessas informações, mas a maioria não consegue justamente por experimentar as dinâmicas de forma inconsciente. Aqui entram as crenças, as memórias, as lealdades, os emaranhamentos sistêmicos.

Cada pessoa nasce num sistema/família e, por ser inserido nessa família, nasce também para servir essa família/sistema. Sobre isso não temos escolha. É um fato!

Porém, todos temos livre arbítrio. O livre arbítrio é estreito, ou seja, limitado. O livre arbítrio só pode ser experimentado no presente, em estado de presença, aqui e agora. Toda e qualquer consideração ao passado interrompe o livre arbítrio.

O que acontece com quase todas as pessoas é que elas vivem no passado, vivem considerando algo que já passou.

Existe uma frase de um soneto de Shakespeare que diz: “E com antigas aflições renovadas lastimo o desperdício do meu precioso tempo.”

Quando falamos das coisas ruins do passado, literalmente desperdiçamos o presente e inevitavelmente cocriamos o futuro, que se apresentará de acordo com a experiência presente/passada. E é por isso que o livre arbítrio existe, porém é estreito.

Pensando nisso tudo, se faça uma pergunta agora: Quanto tempo do seu dia você vive no presente? Quanto tempo do seu dia você desperdiça considerando o passado?

Para sair desse círculo vicioso, precisamos de CONSCIÊNCIA e AUTORRESPONSABILIDADE.

A primeira percepção da Postura Sistêmica em relação ao SUCESSO é: você é 100% responsável por tudo o que acontece em sua vida.

O PASSADO, o PRESENTE e o FUTURO são de SUA RESPONSABILIDADE.

Ser 100% responsável é desafiador, mas é necessário para todos que desejam o sucesso.

Ao assumirmos a responsabilidade, uma nova potência emerge de dentro de nós.

O autodesenvolvimento, o conhecimento e principalmente a experiência do conhecimento nos fazem mais disponíveis. Não se trata de aprender muitas coisas, mas de vivenciar aquilo que você já sabe.

Através de uma POSTURA ativa, uma determinada POSTURA, você vai experimentar a vida de uma maneira totalmente nova, de acordo com aquilo que é realmente importante para você.

A Postura Sistêmica Ativa é um curso que eu desenvolvi para apoiar a sua jornada rumo ao seu sucesso. Você pode ser FELIZ, SAUDAVEL e PRÓSPERO!

EU ME ALEGRO EM COMPARTILHAR TUDO ISSO COM VOCÊ!!!

