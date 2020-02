Posta de tilápia Copacol com refogado de cenoura

INGREDIENTES:

1 kg de Posta de Tilápia Copacol

150 g de farinha de trigo

50 g de fubá

Pimenta calabresa em flocos

1 cebola grande

2 cenouras grandes

3 dentes de alho

Salsinha a gosto

2 limões

Sal e pimenta-do-reino a gosto

60 ml de azeite de oliva

1 litro de óleo para fritura

MODO DE PREPARO:

Tempere as postas de tilápia com sal e gotas de limão.

Com o auxílio de papel toalha enxugue as postas e empane com a mistura da farinha de trigo e fubá.

Frite em óleo não muito quente até dourar.

Rale as cenouras em um ralo grosso, corte a cebola em meia lua, e o alho bem picadinho.

Em uma frigideira, aqueça o azeite, refogue a cebola, o alho e por último a cenoura.

Refogue bem até estar cozido e mantendo a crocância da cenoura. Se necessário acrescente um pouco de água para ajudar no cozimento. Acerte o sal e pimenta.

Montagem do prato:

Disponha as postas de tilápia no centro do prato, faça um ninho com o refogado de cenoura, polvilhe com moderação pimenta calabresa em flocos e decore com folhas de salsinha e fatias de limão.