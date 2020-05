PÓS-GRADUAÇÃO – UNIPAR Especialização em Direito Civil e Empresarial está com inscrições abertas

Quem deseja se destacar no mercado de trabalho sabe que precisa investir em uma pós-graduação. Na área do Direito é fundamental, são muitos campos de atuação e aquele que tiver uma especialização no currículo levará vantagem.

Para esses, a Universidade Paranaense – Unipar, em Toledo, está oferecendo a especialização em Direito Civil e Empresarial, que tem como principal objetivo analisar os principais institutos de direito e sua visão sistemática e as repercussões das inovações trazidas pela lei, doutrina e jurisprudência.

O público-alvo são profissionais graduados em Direito: advogados, juízes e membros do Ministério Público, entre outros. A grade curricular foi elaborada para proporcionar o máximo de informação que o estudante precisa para alargar os conhecimentos sobre o tema.

Compliance jurídico, Direito das sucessões, Cooperativismo, Direito de família, Direito do consumidor, Direito falimentar e Direitos reais são algumas das disciplinas elencadas.

O corpo docente, formado em sua maioria por mestres e doutores, é de alto nível. Todos os professores são também experientes, com expressiva atuação no mercado de trabalho.

Com número de vagas limitado e 360 horas curriculares, a especialização terá aulas ministradas em regime mensal: aos sábados – manhã e tarde.