Pós-Graduação do Centro FAG divulga especializações para o segundo semestre

A pós-graduação é a oportunidade para aqueles que estão à procura de especialização, em busca de novas tecnologias e do que é tendência do mercado de trabalho. Sendo assim, o Programa de Pós-Graduação do Centro Universitário FAG divulgou os cursos que estarão disponíveis no próximo semestre. No total são 12 especializações ofertadas, sendo 8 em Cascavel e 4 em Toledo. Informações e inscrições no site: www.fag.edu.br/pos-graduacao.

Confira os cursos:

CASCAVEL

Agricultura de Precisão

Saúde Estética

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (novo)

Criação Publicitária 360º

Direito Penal e Processo Penal

Advocacia Previdenciária

Libras: Tradução e interpretação (novo)

Gestão Empresarial e Negócios de Alta Performance (novo)

TOLEDO

Desenvolvimento Humano, Liderança e Ferramentas Coaching

Marketing de Vendas e Negociação (novo)

Constelação Familiar (novo)

Gestão de Propriedades Rurais (novo)