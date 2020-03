Pós-graduação: A hora e a vez do MBA

A campanha de pós-graduação deste ano da Universidade Paranaense está com cursos muito interessantes e bem focados nos desafios da atualidade. Entre eles estão vários MBAs, todos regulamentados pelo Ministério da Educação.

Nas sete unidades, são 15 opções. Em Toledo são quatro e, em Cascavel, são cinco (ver quadros). A excelente qualidade do projeto pedagógico destaca os cursos. Todos foram pensados e elaborados com embasamento científico e sintonizados com as demandas e expectativas do mundo corporativo.

E todos também têm por objetivo capacitar empresários, executivos e outros profissionais que têm interesse em empreender. A proposta é levá-los a conhecer teorias, estratégias e ferramentas que irão otimizar a gestão dos negócios.

Outro destaque dos cursos de MBA da Unipar é o quadro docente, formado por professores de alto nível – mais de 80% são mestres e doutores, titulados por universidades conceituados do Brasil e exterior.

A estrutura que a Unipar disponibiliza para o pós-graduando é outro fator que valoriza os cursos. São laboratórios e bibliotecas (com mais de 400 mil livros) muito bem equipados para garantir complementação de aprendizagem.

Por fim, temos que ressaltar o “conceito máximo” da Universidade Paranaense, conquistado na recente avaliação de recadastramento no Ministério da Educação, que a colocou entre as melhores do Paraná. Portanto, quem faz um curso de MBA na Unipar leva no currículo a marca de uma instituição de ensino superior séria, competente e promissora.

MBA – Opções em Toledo

* MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria

* MBA em Gestão de Pessoas, Carreira e Liderança

* MBA em Logística e Gestão Agroindustrial

* MBA Executivo em Marketing, Tecnologia e Inovação

MBA – Opções em Cascavel

* MBA em Empreendedorismo & Coaching

* MBA em Gestão de Cooperativas de Crédito

* MBA em Gestão Estratégica de Negócios

* MBA em Controladoria, Assessoria e Auditoria Contábil

* MBA em Gestão Militar e Segurança Pública