Porto de Paranaguá tem novo Painel Central no Corredor de Exportação

O Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá opera em novo painel central. A sala de comando, que controla as esteiras que transportam a carga dos armazéns interligados até os carregadores de navio, ficou mais ampla, segura erarejada.

A mudança beneficia diretamente 20 funcionários que atuam em turnos de seis horas para que o serviço não pare, acontecendo 24 horas, todos os dias do ano. Os grupos de trabalho são formados por dois portuários da empresa Portos do Paraná e dois da Associação dos Terminais do Corredor de Exportação de Paranaguá (Atexp).

Segundo o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, a nova sala atende uma demanda antiga dos trabalhadores. “É uma medida de respeito e que visa dar melhores condições de trabalho aos funcionários. Os recordes e bons resultados que alcançamos só são possíveis pelo empenho diário de cada trabalhador”, destaca.

O novo painel fica no piso superior do portão 5, no principal acesso à faixa portuária. Antes da mudança o local passou por adaptações estruturais e tecnológicas. Além de mais acessibilidade, o espaço é mais aberto, claro e arejado. “Com isso reduzimos ao máximo os riscos de acidentes”, disse o chefe da Divisão de Silos, Gilmar Francener.

O antigo painel passará por melhorias, realizadas em parceria com a Associação dos Operadores do Corredor de Exportação do Porto de Paranaguá (Aocep), e o local será usado por funcionários da associação quando houver necessidade, durante operações de embarque de farelo de soja.