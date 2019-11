Por Que Dar Presentes É Tão Importante?

Sempre que pensamos em presentes, há várias questões envolvidas. Para quem dar o que, o preço do presente, a data envolvida, se aquele presente é adequado naquela ocasião, se a pessoa que vai receber vai gostar, etc.

Mas muito além disso, há diversos aspectos psicológicos e sociais envolvidos no ato de dar presentes.

Dar um presente até pode parecer uma tarefa simples, mas não é. Ela envolve diversas questões, estrutura as relações humanas, fortalecendo laços com família e amigos. De fato, presentear, aproxima as pessoas.

Há um ditado que diz que quem mais se beneficia com o presente é quem o dá, mais de quem o recebe, algo confirmado por grande parte dos psicólogos. A sensação de bem-estar relacionada ao ato de dar um presente a alguém que gostamos é maior do que a sensação de quem o recebe.

Como Dar Presentes Influenciou Diferentes Fases da História

O hábito de dar presentes está “presente” em praticamente todas as fases da História do ser humano.

Desde que foi criada a linguagem e o ser humano passou a viver em civilização, passou a observar a sensação positiva advinda do ato de dar um presente. Além disso, com o surgimento do comércio, o ato de dar presente passou a ser ligado a diferentes festividades, como aniversários, batizados, Natal, etc.

Em tribos indígenas americanas, existia o Potlach, que era uma cerimônia na qual uma pessoa era homenageada e todos os bens que essa pessoa possuía, eram distribuídos para outras pessoas como presentes.

A própria palavra potlach significa dar.

Quanto melhor eram os presentes, ou seja, com mais valor e significado, maior era o prestígio do homenageado.

Embora os governos dos Estados Unidos e Canadá tenham proibido a cerimônia por um tempo, pois a consideravam “perda de recursos”, essa proibição caiu e até hoje algumas tribos ainda realizam o Potlach.

Com o passar do tempo, novos hábitos sociais foram sendo construídos e estabeleceu-se, por convenção social, o hábito de presentear pessoas em ocasiões definidas: hoje é impensável você ir a uma festa de aniversário de uma criança sem levar um presente.

Ou quando você é convidado para uma festa de casamento, sabe que comprará um presente.

Portanto, o hábito de dar presentes também acaba criando uma imagem social de quem você é. Se você é uma pessoa que nunca presenteia ninguém, nem seus pais, nem amigos, em nenhuma situação de comemoração, certamente seus convites para tais comemorações serão bem restritos.

O Lado Bom De Presentear

Além do aspecto de generosidade e de não egoísmo, o ato de presentear alguém demonstra preocupação e carinho com quem recebe o presente.

Há todo um lado emocional envolvido quando se pensa em dar um presente para alguém.

Psicólogos dizem que as pessoas que você opta por presentear são as pessoas que verdadeiramente importam à você. Independente da convenção social estabelecida, quando você escolhe um presente para uma pessoa, também demonstra carinho e conhecimento daquela pessoa, considerando-a importante.

Da mesma forma, quando optamos não presentear alguém, também estamos determinando que aquela pessoa não é importante para nós.

Ainda, quando falamos a uma pessoa que não queremos ganhar presentes, que ela não deve se preocupar com isso, estamos tirando dessa pessoa a possibilidade de pensar em nós como indivíduos e com nossos gostos.

Com esse “impedimento”, fazemos com que as pessoas se afastem de nós, deixando de participar e conhecer atividades que, para nós, fazem parte do nosso dia a dia e nos definem também como pessoa.

Portanto, é um desserviço impedir uma pessoa de querer nos presentear.

Diferenças Entre Homens E Mulheres

Há várias diferenças comportamentais entre homens e mulheres na hora de presentear.

Homens costumam ser mais práticos na hora da escolha, em média levando menos tempo para escolha e compra do item escolhido.

Já as mulheres costumam ser mais emocionais, levando maior tempo no mesmo processo.

Por outro lado, embora pareçam mais consumistas, sabe-se que as mulheres costumam gastar menos, individualmente, com um presente do que os homens, que costumam escolher presentes mais caros, embora pesquisas indicam que os homens compram menos por impulso e costumam se preocupar mais com o preço dos presentes do que as mulheres.

A loja https://qcpresentes.com/ tem uma lista de diversas sugestões de presentes, conforme as características individuais de quem irá receber o presente (crianças, mulheres, adultos, fãs de séries ou filmes, etc.).

Informe publicitário