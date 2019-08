Por que apostas esportivas no Brasil ainda são arriscadas

Adivinhar resultados entre times é um esporte quase tão grande quanto o próprio futebol. Não é à toa que as casas de apostas com bônus fazem propagandas durante as partidas e em diversos canais especializados.

No Brasil, esse tipo de aposta ainda é proibido, desde os anos 40, e ganhar dinheiro com elas é considerado crime. O cenário está para mudar desde 2018, com um novo projeto de lei que prevê a regulamentação das apostas no país, porém ainda deve levar dois anos até que os torcedores possam tentar a sorte legalmente.

Até lá, apostar ainda é arriscado e muita gente não deixa de tentar por isso. O mercado de apostas brasileiro é muito promissor e tem chamado a atenção do público internacional. Os dados mostram que mais de R$ 4 bilhões são movimentados anualmente em sites estrangeiros de apostas.

Os brasileiros circulam em mais de 500 páginas on-line injetando lucros e obtendo retornos, contudo ainda ilegalmente de acordo com a legislação vigente. Enquanto isso, países europeus viram nos jogos de azar uma oportunidade de sorte.

Com as facilidades da internet e uma boa regulamentação, esses países têm movimentado seus Produtos Internos Brutos (PIBs) com o mercado das apostas. Em Portugal, por exemplo, os cassinos ainda possuem outras opções de entretenimento, para garantir que a família toda possa participar de eventos e confraternizar no ambiente esportivo.

Além disso, aportar é relativamente simples, basta possuir um conhecimento médio de matemática, entender sobre o mercado específico que você deseja ingressar (futebol MMA, basquete, etc.) e abrir uma conta on-line. Como os pagamentos são feitos eletronicamente, fica ainda mais fácil se envolver.

Fora de lei

O problema é que atualmente os brasileiros não podem fazer isso, ou pelo menos, não podem fazer isso de forma legal. Se o site de apostas for hospedado em provedor brasileiro, a aposta pode ser considerada contravenção penal passível de punição.

Por isso, muitas pessoas tem utilizado apenas sites estrangeiros e ainda tenta encobrir seus rastros com VPN e uso de proxy. A lei brasileira atual permite apenas jogos de azar que sejam administrados pela União, como a loteria, por exemplo. Apostas em corridas de cavalo também são legalizadas.

Qualquer outra aposta não regulamentada pelo banco estatal é considerada infração. Contudo, muitos sites estrangeiros têm criado páginas em português e fugido às leis brasileiras para não perder os clientes daqui.

Mas se você é um desses que aposta fora, saiba que ainda assim é preciso cuidado. Os valores obtidos como lucro não podem ser simplesmente transferidos para a sua conta bancária, pois todos os lucros devem ser relatados à Receita Federal. Receber valores no estrangeiro e não declarar pode ser considerado crime de evasão.

Há ainda os riscos de lidar com as apostas como uma fonte de renda. Existem casos em que a banca pode quebrar e não conseguir honrar com os pagamentos. Também é preciso cuidado com o vício do esporte e a falta de controle nas apostas, que pode levar a problemas de crédito.

Informe publicitário.