População tem dúvidas sobre as eleições de conselheiros

Reportagem: Milena Lemes

Neste domingo (6) ocorrem em todo o País as eleições para a escolha de conselheiros tutelares municipais. Todos os eleitores em dia com a Justiça Eleitoral podem votar. As campanhas começaram no dia 16 de agosto e se concentraram nas redes sociais. Por conta disso, a informação não chegou para todos.

A reportagem do HojeNews foi às ruas ouvir a população. E a maioria nem sequer sabe que haverá a eleição, quem dirá conhecer algum candidato. “Eu não sabia que domingo tem eleição. Até porque nem tenho filhos pequenos. Mas minhas netas estudam em escolas municipais, então provavelmente quando minhas filhas forem me visitar amanhã [hoje] elas comentarão”, respondeu a aposentada Luiza Amisse da Silva.

Há quem saiba das eleições, mas recebeu informação incorreta: “Uma candidata foi até a minha casa fazer campanha, mas ela me disse que o voto é obrigatório”, disse a aposentada Alexandra da Rosa. Informação improcedente, pois o voto é opcional.

Caso da monitora Viviane Fialho, que, apesar de ter conhecimento das eleições, já decidiu que não irá votar. “Eu trabalho no serviço municipal há mais de 20 anos. A gente percebe que muitos candidatos estão lá por indicação e não têm conhecimento do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente]”, acusa.

Ao todo, foram habilitados 99 candidatos para a disputa das 15 vagas. O aposentado Rodrigues Sabara diz que o número é muito alto para a cidade. “Eu conheço apenas dois candidatos. Nem imaginava que tantas pessoas estavam concorrendo”.

Como e onde votar

Para votar nas eleições do Conselho Tutelar é preciso ter mais de 16 anos e estar inscrito regularmente como eleitor de Cascavel. O eleitor deve ter em mãos um documento oficial com foto e o título de eleitor. Será possível votar em apenas um candidato. A votação será neste domingo, dia 6, das 8h às 17h.

Pela primeira vez em Cascavel a votação será por meio de urna eletrônica. São seis pontos de votação na cidade: Escola Municipal Ademir Correa, Caic I, Ceep, Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira, Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli e Unioeste.

No site cascavel.atende.net é possível verificar o local de votação, o nome e o número de todos os 99 candidatos.