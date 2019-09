População reduz o consumo de água, mas alerta de rodízio será mantido durante estiagem

Sem previsão de chuva para os próximos 10 dias com intensidade suficiente para recuperar os rios que abastecem Cascavel, a Sanepar vai manter o alerta de rodízio até a próxima quinta-feira (26).

Nesta semana, a suspensão do rodízio foi possível pois a população colaborou com e fez uso racional da água. “Os moradores compreenderam o apelo, priorizaram o consumo humano, a alimentação e higiene pessoal, o que contribuiu para que não faltasse água,” afirma o gerente geral Renato Mayer Bueno.

Por precaução, a programação do revezamento será mantida conforme o novo cronograma. A paralisação será sempre no período da tarde. Todas as manhãs a Sanepar informará a população se será necessário ou não manter o rodízio.

Até que os rios se recuperem, é importante fazer uso racional e consciente da água, priorizando o consumo humano, alimentação e higiene pessoal. A Sanepar recomenda reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas, reutilizando-a na limpeza, na rega de plantas, na lavagem de calçados e tapetes e no vaso sanitário, além de reduzir o tempo no chuveiro, fechar as torneiras ao lavar louça, escovar os dentes e fazer a barba.

RODÍZIO – A cidade foi dividida em sete setores que terão o fornecimento de água interrompido a cada sete dias. O horário da interrupção do fornecimento de água será sempre das 12h30 às 19h, com previsão de normalização à meia-noite de cada dia.

Veja na tabela a previsão de alerta de rodízio: