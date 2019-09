Poluição pode ser tão prejudicial quanto tabagismo

Com o grande aumento de indústrias e automóveis, desde o século XX, é lançada na atmosfera uma grande quantidade de gases poluentes todos os dias. De acordo com estudo conduzido por professores das Universidades de Buffalo, Columbia e Washington, nos Estados Unidos, essas substâncias lançadas no ar podem ser tão prejudiciais para a saúde humana quanto o hábito de fumar um maço de cigarros por dia. A pesquisa revelou que esses poluentes atmosféricos, principalmente o ozônio, podem acelerar o desenvolvimento de enfisema pulmonar.

Tanto os óxidos de azoto quanto o dióxido de enxofre, quando presentes em grande quantidade na atmosfera, podem causar diversas doenças pulmonares, como bronquite, pneumonia e asma. Já o chumbo, bastante comum nos meios urbanos, ajuda a desenvolver anemia, além de perturbar o sistema nervoso.

No entanto, enquanto os males do cigarro são noticiados em diversas campanhas, existem poucas medidas realmente efetivas para evitar que a poluição cause ainda mais estragos a curto prazo na sociedade. É por isso que doenças respiratórias estão cada vez mais comuns na população não fumante.

O que fazer

Além de cobrar a existência de políticas públicas preventivas e reparatórias para o meio ambiente, é possível tomar algumas medidas para cuidar da saúde. A hidratação deve ser feita adequadamente, pois a umidade ajuda o sistema respiratório a inalar menos gases e outras sujeiras prejudiciais. O uso de purificador de ar nos ambientes domésticos e de trabalho também ajudam nesse processo.

Quando possível, evite sair em horários de pico ou em avenidas muito movimentadas, principalmente para fazer atividades físicas. A prática de esporte exige maior oxigenação, portanto, dê preferência para as práticas em parques e outros ambientes com maior vegetação e menor incidência de veículos e fábricas.

