Polícia prende acusado de matar mulher com um tiro de espingarda no Cascavel Velho

Após a realização de diversas diligências, inclusive fora da cidade de Cascavel, na tarde dessa sexta-feira (12), policiais civis da Delegacia de Homicídios cumpriram um mandado de prisão expedido contra Joel dos Santos de Melo Alves, de 30 anos, autor do homicídio de Mara Eliza Jacinto Pires Ribeiro, de 22 anos.

O crime ocorreu no dia 16 de junho de 2019 na Rua Paris, bairro Cascavel Velho, onde Mara foi atingida na face e no pescoço por disparo de uma escopeta calibre 12.

As investigações apuraram que Joel iniciou uma discussão com as pessoas presentes naquele local, sendo que saiu de lá e retornou momentos após com uma espingarda calibre 12 efetuando disparos, vindo a atingir Mara.

Joel, inclusive, postou fotos em rede social ostentando tal arma de fogo.

Joel agora será encaminhado à carceragem da 15ª SDP e ficará à disposição do Poder Judiciário.