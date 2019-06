Acusados de homicídio têm extensa ficha policial

A Delegacia de Homicídios de Cascavel procura dois homens apontados como autores do homicídio de Mara Eliza Jacinto Pires Ribeiro, 22 anos. A jovem foi morta na noite do último domingo (16) no Bairro Cascavel Velho.

Joel dos Santos de Melo Alves é apontado pela DH como autor do disparo e Edivan dos Santos Martins é suspeito de ajudar na fuga de Joel.

Ambos têm extensas fichas criminais. Joel já respondeu por tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Edivan tem passagem por roubo agravado, sequestro e cárcere privado, estupro e embriaguez ao volante e possui mandados de prisão em aberto.

A polícia acredita que eles possam estar escondidos em um acampamento sem-terra, já que Joel tem parentes em assentamentos de Cascavel, Quedas do Iguaçu e Londrina.

Quem tiver informações sobre o paradeiro deles pode entrar em contato de forma anônima pelos telefones 197 e (45) 99909-3842 (plantão da DH) – apenas ligação.

O crime

Conforme a polícia, a vítima não tinha relação com o atirador. Ambos estavam em uma festa e a vítima teria ido dormir em um imóvel perto do local da confraternização. A vítima não morava no local. Joel teria dado falta do celular e começado a disparar contra os prédios vizinhos, a vítima acordou e foi verificar o que estava acontecendo, quando foi atingida na cabeça. Ela morreu na hora.

Pelo menos cinco disparos foram dados com uma escopeta calibre 12.