Polícia prende ex-vereador que teria desviado mais de R$ 115 mil do erário

Foz do Iguaçu – A Polícia Civil do Paraná prendeu um ex-vereador do município de Foz do Iguaçu na tarde de terça-feira (16), em cumprimento a um mandado de prisão por crime de peculato. José Carlos Neves foi detido na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio de Foz do Iguaçu, onde atualmente era presidente.

O ex-vereador é suspeito de improbidade administrativa praticada em sua gestão entre os anos de 2009 e 2012. Conforme apurado, o homem teria desviado aproximadamente R$ 115 mil dos cofres públicos.

Na época em que ocorreram os fatos, o vereador teria simulado a contratação de um assessor, que teria recebido salário mensalmente sem trabalhar e repassado parte da remuneração ao parlamentar.

Ele já havia sido condenado há três anos de prisão no ano de 2014, e estava cumprindo a pena em liberdade. Entretanto, o Ministério Público recorreu e a pena foi agravada para seis anos, um mês e dez dias.

O ex-vereador encontra-se preso na Cadeia Pública Laudemir Neves, onde aguarda à disposição da Justiça.