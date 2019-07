Polícia Federal deflagra 62ª Fase da Operação Lava Jato

A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram nessa quarta-feira (31) a 62ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Rock City”. Esta fase investiga o envolvimento do proprietário de um determinado grupo empresarial do setor de bebidas, dos operadores financeiros a ele vinculados e de funcionários do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht em mais um esquema utilizado para corromper agentes públicos e políticos.

O proprietário desse grupo empresarial, segundo as investigações, teria atuado em larga escala na lavagem de ativos, desempenhando papel relevante como operador de propina, principalmente decorrente de desvios na Petrobras. Ele manteria complexa estrutura de contas no exterior relacionadas às atividades do grupo, inclusive com o intuito de operacionalizar o pagamento de vantagens indevidas.

Suspeita-se que o grupo empresarial investigado tenha efetuado doações eleitorais a pedido da Odebrecht e tenha recebido em troca investimentos para a expansão de fábricas de bebidas ou, então, participações em projetos da Odebrecht. Ressalta-se, ainda, que o executivo recebia milhões de dólares no exterior em decorrência de operações de dólar-cabo.

Esta fase da operação objetiva apreender outras provas materiais da prática de crimes de corrupção, contra o sistema financeiro, relacionados à lavagem de dinheiro e a associação criminosa dos investigados.

Participam, pela Receita Federal, 16 auditores-fiscais e analistas-tributários que, desde a madrugada, atuam nas cidades de Boituva, Fernandópolis, Itu, Porto Feliz, Santana do Parnaíba e na cidade de São Paulo na execução de parte de 33 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, que estão sendo cumpridos em cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.