Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva por furto qualificado

Equipe do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Cascavel cumpriu na tarde dessa terça-feira (25), um mandado de prisão preventiva de um homem, identificado pelas iniciais L.B.S.B., 22 anos por furto qualificado.

O mandado expedido pela 4ª Vara Criminal de Cascavel apura o envolvimento do investigado no furto de um automóvel e um caminhão no dia 01/10/2018, por volta das 14h, em uma residência do bairro Universitário.

O jovem foi localizado quando se encontrava na residência de conhecidos, na Rua Ernesto Nazareth, bairro Jd. Brasília. O investigado já possui várias passagens pela polícia, em Cascavel e Corbélia, por porte ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, roubo agravado, resistência, lesão corporal, posse de drogas, furto, com condenação à três anos e três meses por roubo em Corbélia.

Foi preso e recolhido na Cadeia Pública de Cascavel – Depen, onde permanece à disposição da Justiça.