Polícia Civil alerta para golpes pelo Whatsapp na região oeste

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu emitiu um alerta na manhã desta sexta-feira (22), sobre um golpe que está sendo aplicado pelo Whatsapp em anúncios feitos em sites de vendas no município e na região oeste.

Segundo a Polícia Civil, geralmente a vítima faz um anúncio em algum site de vendas e deixa o número de telefone para contato.

Com o número do telefone do anunciante, o golpista solicita a reconfiguração da conta no Whatsapp e para validar a conta, o Whatsapp manda um SMS com um código para o chip que está no celular da vítima.

O golpista liga para o anunciante e se faz passar pelo responsável onde o anúncio foi feito e alega que precisa do código de seis dígitos para validar a publicação do anúncio no site de vendas.

Como a vítima havia feito o anúncio recentemente, acaba acreditando na história e informa o código ao golpista que passa a utilizar a conta do whatsapp do vendedor.

De posse da conta do Whatsapp da vítima, o golpista envia mensagens para os contatos da vítima alegando que precisa de alguma quantia em dinheiro e informa uma conta para depósito geralmente a conta informada é de um terceito desconhecido e de fora do estado.

Veja o que diz o Delegado da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Francisco Sampaio: