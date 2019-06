Polêmica com Neymar une jogadores

Rio de Janeiro – A seleção brasileira de futebol viveu um fim de semana atípico em meio à preparação para a Copa América, com as polêmicas extracampo envolvendo Neymar. O jogador foi acusado de estupro e para se defender expôs conversas e imagens íntimas da acusadora na internet, o que o fez receber uma intimação para depor, sexta-feira (7), na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Por isso, o técnico Tite antecipou em um dia a coletiva de imprensa que daria nesta terça-feira.

E os jogadores “escalados” para falar com jornalistas no domingo evitaram o assunto, apesar das perguntas.

A antecipação da coletiva de Tite fez com que 18 das 25 perguntas fossem relacionadas ao “caso Neymar”, número expressivo na antevéspera do amistoso com a seleção do Catar, marcado para as 21h30 desta quarta-feira em Brasília.

“Situações disciplinares acontecem, e são sempre tratadas da mesma forma. O Neymar é um extraordinário jogador de futebol. Comigo, nas relações particulares, quando converso com o atleta, é muito pessoal. Essa relação é muito transparente, verdadeira. Sempre foi leal dessa forma. É um extraordinário jogador, não vou me permitir julgar”, disse Tite em uma das respostas.

O meia Fernandinho e o atacante Everton também deixaram claro que a polêmica não vai afetar o clima na seleção. “Vamos fazer de tudo para que isso não interfira nos dias de treinos e jogos. Tomara que não só ele, mas todas as pessoas envolvidas possam separar bem os fatos, pontuou o primeiro. “Pelo nome que ele tem a gente sabe que qualquer notícia relacionada ao Neymar vai tomar proporções maiores”, considerou o segundo.

Time definido

Polêmicas à parte, o técnico Tite esboçou no treino de ontem aquele que deverá ser o time titular amanhã. E Neymar, que ficou de fora de alguns treinos semana passada por dores no joelho, foi confirmado. A formação do treinador na atividade teve: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Neymar, Richarlison e Gabriel Jesus.