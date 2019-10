Polêmica: Audiência pública debate nova Casa de Custódia

São Miguel do Iguaçu – Enquanto uma multidão acompanhava na rua, a maioria em protesto à proposta de construção de uma casa de custódia em São Miguel do Iguaçu, do lado de dentro do salão do Júri do Fórum – com capacidade para 60 pessoas – o prefeito Claudio Dutra e o juiz e diretor do Fórum da Comarca, Ferdinando Scremin Neto, explicavam sobre a atual situação e as consequências da construção.

O evento reuniu autoridades municipais, representantes de órgãos de segurança, Ministério Público e a população em geral.

O projeto de uma Casa de Custódia é para abrigar de 500 a 750 presos, atendendo a demanda da Delegacia da Polícia Civil que está superlotada, e dos outros municípios da região. Junto também está a construção de um novo Fórum e uma nova sede para o Quartel do Corpo de Bombeiros.

O prefeito Dutra é favorável à construção: “O problema existe e para isso temos que achar soluções. O Depen apresentou o projeto da construção dessa casa com verbas dos governos federal e estadual, o Município só precisa fazer a doação do terreno e, por se tratar de um local de fronteira, com a BR de fácil acesso, estamos analisando de fazer a doação do lote lá perto do pedágio, tirando esses presos do centro da cidade. Junto com isso, vamos receber ainda um novo Fórum e um Quartel dos Bombeiros, estamos pensando no futuro do nosso Município”, salienta Claudio Dutra.

Para o juiz Ferdinando, a audiência foi positiva: “Procuramos esclarecer à população a respeito da ideia e da necessidade de mudar esse estado de precariedade das delegacias. Policial Civil deve estar na rua investigando e não cuidando de preso e essa é a nossa realidade. Com o Depen, o sistema de administração é diferente e principalmente em Casa de Custódia, onde ficarão presos provisórios e muitos são da região, além da ressocialização com trabalho e estudo”, enfatiza.

Todos esses projetos ainda passarão por votação no Legislativo Municipal.