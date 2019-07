Poços artesianos levarão água para 10 mil pessoas em áreas isoladas

Corbélia – O governo do Estado autorizou a perfuração de 115 novos poços até o fim de 2019. Eles vão abastecer áreas rurais e regiões mais isoladas localizadas em 56 municípios paranaenses. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dessas famílias.

A perfuração de 115 novos poços artesianos até o fim deste ano vai levar água para cerca de 10 mil pessoas que vivem em áreas rurais ou isoladas localizadas em 56 municípios paranaenses. Somente em 2019 o programa Água no Campo já viabilizou 52 poços em 19 municípios para o atendimento de 950 famílias.

As novas perfurações foram autorizadas pelo Instituto das Águas do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

De acordo com o secretário Márcio Nunes, o programa é muito importante para as vilas rurais dos municípios e das comunidades mais distantes devido à falta de recursos para implantação desse sistema de abastecimento. “Contribuímos com uma parcela importantíssima no abastecimento, facilitando a captação e a distribuição de água”, disse.

O Água no Campo tem o objetivo melhorar as condições de saúde e a qualidade de vida da população por meio de ações de saneamento básico. O Poço, que dá acesso a aquíferos para retirada de água subterrânea, consiste na perfuração, revestimento, filtro, pré-filtro, motobomba e vedação.

Processo

A viabilidade técnica de atendimento das solicitações cadastradas se dá por meio de contrato administrativo com as prefeituras. O Instituto das Águas do Paraná participa com o equipamento de perfuração e equipe técnica. A prefeitura fica encarregada de definir o local da perfuração e pelo fornecimento dos tubos de revestimentos ou filtros, combustível (óleo diesel), areia, brita, cimento e custeio.

Após a conclusão dos serviços de perfuração, a responsabilidade de regularizar a área de uso em comum, a operacionalização do poço (bomba, reservatório, energia e adução) e a solicitação da outorga de uso do manancial são de responsabilidade da prefeitura e comunidades.

Atendidos

Os municípios contemplados até agora são Bituruna, Itambaracá, Jaguapitã, Jaguariaíva, Jardim Alegre, Maripá, Mato Rico, Nova Prata do Iguaçu, Quarto Centenário, Roncador, Mercedes, Engenheiro Beltrão, Pitanga, Lupionópolis, Salgado Filho, Iporã, Ângulo, Iguaraçu e Moreira Sales.

Confira os municípios que devem ganhar poços artesianos até o fim do ano:

Antônio Olinto

Corbélia

Coronel Vivida

Doutor Ulisses

Esperança Nova

Lunardelli

Marumbi

Palmital

Prudentópolis

Rio Branco do Ivaí

Santa Maria do Oeste

Santo Antônio do Paraíso

Manoel Ribas

Terra Rica

União da Vitória

Capanema

Chopinzinho

Dois Vizinhos

Guarapuava

Luisiana

Mangueirinha

São Manoel do Paraná

Marechal Cândido Rondon

Marmeleiro

Nova Aurora

Reserva do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Santo Antônio da Platina

São Pedro do Iguaçu

Terra Roxa

Formosa do Oeste

Mamborê

Janiópolis

Bela Vista do Paraíso

Bom Sucesso do Sul

Corumbataí do Sul

Foz do Jordão

Califórnia

Iretama

São Jorge do Patrocínio

Borrazópolis

Sengés

Goioxim

Chopinzinho

Quatro Pontas

Cruz Machado

Morretes, Alto Piquiri

Alto Paraíso

Medianeira

Honório Serpa

Maria Helena

Vera do Cruz do Oeste

São João do Ivaí

Ampére

Farol

Coronel Domingos Soares