Playlist de filmes ajuda na preparação a vestibulares e Enem

O Enem e os vestibulares são importantes momentos no processo de ingresso à universidade e o sucesso dos candidatos depende de muito estudo e preparação. A redação é uma das etapas mais significativas dessas provas, por isso, estar preparado para a argumentação – especialmente sobre os principais assuntos da atualidade – é essencial para garantir um bom resultado. Para ajudar na preparação, a plataforma Videocamp disponibiliza, gratuitamente, a playlist de filmes “Para se preparar para as redações dos vestibulares”.

A seleção reúne 20 conteúdos audiovisuais que trazem, em suas narrativas, temas contemporâneos que podem ajudar tanto nos argumentos da dissertação, quanto em questões de conhecimento multidisciplinar.

Oficialmente, sabe-se pouco sobre o processo para a escolha do tema da redação, mas é possível afirmar que as bancas avaliadoras têm cobrado dos estudantes conhecimentos sobre temas relevantes à sociedade brasileira. Por isso, o Videocamp selecionou conteúdos que promovem reflexões sobre temas como meio ambiente, mobilidade urbana, política, questões sociais e de gênero.

Confira o resumo de alguns filmes disponíveis na playlist

– Hoax: Três amigos que moram num bairro de periferia fazem um vídeo simulando o assassinato de um deles para impressionar os amigos. O vídeo cai na internet e é visto por toda a cidade. Acreditando ser verdade, as pessoas exigem alguma providência das autoridades.

– O Elo Perdido – O Brasil que Pedala: Da pequena Afuá – PA às megalópoles São Paulo e Rio de Janeiro, a bicicleta é a escolha de milhares de brasileiros, e “Elo Perdido” investiga os fatores que constroem a resiliência do ciclista brasileiro ao adotar um meio de transporte sustentável nas cidades.

– Carne, Osso: Os frigoríficos brasileiros ganham mercado em todo o mundo. Mas na esteira desse sucesso estão histórias pouco conhecidas de trabalhadores afastados por jornadas intensas, penosas e repetitivas.

– Água Mole Pedra Dura: Com as populações em ascensão, as gerações presentes e futuras buscarão soluções de como lidar com as crises da água nas grandes cidades.

– Coratio – 30 anos de Brasil Nunca Mais: Trata dos 30 anos do lançamento do livro “Brasil Nunca Mais”, um marco na luta pelos direitos humanos no Brasil. A ideia da publicação era tentar garantir que a tortura e o desrespeito aos direitos humanos praticados por agentes do Estado não acontecessem mais.

– Dia do Progresso: Em meio a uma das piores crises do Brasil, com o maior índice de desemprego da história do País, o filme fala sobre relações humanas.

– #MeninaPodeTudo – Machismo e Violência Contra a Mulher na Juventude: Os casos de feminicídios e expressões machistas têm crescido exponencialmente nos últimos ano. Por isso, a escola de jornalismo independente “É nois”, em parceria com os institutos Vladimir Herzog e Patrícia Galvão, desenvolveram um documentário com dados obtidos em pesquisas pela internet e depoimentos de jovens de São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Porto Alegre.

– Vestidas de Noiva: Um Documentário Sobre o Casamento Homoafetivo no Brasil: Celebra as conquistas já alcançadas e aponta o que ainda precisa ser feito para garantir direitos iguais às famílias LGBTQI+.

Clique AQUI e confira a seleção gratuita: