Plano para reabertura do comércio impõe regras e prevê monitoramento

Cascavel apresenta plano para reabertura de empresas

Cascavel – Em reunião na noite de ontem (2) do COE (Centro de Operações de Emergência), o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, apresentou um plano de reabertura do comércio com contingenciamento, a partir da próxima semana. É esse plano que deve nortear a reabertura nos demais municípios da região oeste do Paraná.

Apesar da concordância unânime do COE, alguns itens apresentados foram suprimidos e aprovação de outros com ajustes. Por isso, a ata só será concluída e assinada na manhã desta sexta-feira (3) e o plano divulgado na íntegra às 14h30.

A imprensa não pôde participar da reunião, mas foi adiantado que vários pontos de flexibilização para abertura estarão condicionados a uma observação e a um monitoramento ao longo da próxima semana. Havendo cumprimento por parte de todos os segmentos contemplados, haverá manutenção do que foi proposto para a semana seguinte. Do contrário, será entendido que não há comportamento de controle social e as medidas poderão ser revistas pelo COE, que vai rever semanalmente as decisões tomadas hoje.

“O objetivo é que a cada semana a gente consiga ter esse alinhamento do ponto de vista econômico e da saúde pública, da nossa capacidade de atendimento no pico esperado para metade de abril, que pode se estender, se não houver colaboração da população, até o mês de maio adentro”, alerta o secretário de Comunicação, Jefferson Lobo.

Estão agendadas para hoje uma videoconferência entre técnicos das secretarias municipais de saúde e as regionais de Saúde e uma reunião da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) para discutir a extensão dessa medida para os demais 54 municípios que integram a entidade. A Amop já delimitou que a reabertura de empresas só será permitida a municípios que tenham planos de contingenciamento aprovados.