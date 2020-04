URGENTE: Cascavel confirma mais dois casos da covid-19; já são 16 casos no município

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou na noite desta quinta-feira (2), mais dois casos do novo coronavírus no município.

Com esses novos casos já são 16 doentes cidade que fica em terceiro lugar com mais doentes de covid-19 no Paraná.

Veja o perfil dos dois últimos pacientes com testes positivos:

-Sexo feminino, 73 anos, início dos sintomas em 23/03/2020, coleta para exame no dia 31/03/2020 e resultado por laboratório privado em 03/04/2020. Histórico de viagem ou contato com viajantes em investigação. Encontra-se em isolamento domiciliar e bom estado de saude.

-Sexo masculino, 30 anos, iniciou com sintomas em 24/03/2020, coleta para exame dia 01/04/2020 e resultado pelo laboratório privado em 02/04/2020. Histórico de viagem ou contato com viajantes em investigação. Encontra-se em isolamento domiciliar, e bom estado de saude.