Pioneira de Cascavel conta como chegou à cidade

Reportagem: Milena Lemes

Brasília da Cruz chegou a Cascavel em 1959, quando tinha 13 anos, acompanhada pelos pais e pela irmã, que na época tinha um ano. A família é natural de Campo Largo e Brasília da Cruz tinha 13 anos quando chegou em Cascaveldeixou a terra natal para viver em Virmond, quando Brasília tinha 10 anos. Lá, eles viveram durante dois anos e depois foram para Campo Bonito. Um ano depois, estabeleceram morada em Cascavel, no Bairro Cascavel Velho.

Todo o caminho de Virmond até Campo Bonito eles percorreram a pé. “Não me lembro quantos dias passamos na estrada… nós parávamos a noite, comíamos e no outro dia seguíamos viagem”.

Ela conta que na época que chegou aqui não existia posto de saúde nos bairros. “Tinha só as damas de caridade, uma casinha velha na Rua São Paulo com a Rua Rio Grande do Sul”. E para chegar até lá o recurso era um só: caminhando.

Brasília tem 73 anos e todos os sete filhos nasceram em Cascavel. Ela conta que adotou a cidade como dela.