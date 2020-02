Piloto Vinícius Carlesso falece em Cascavel

O jovem piloto Vinicius Carlesso faleceu na manhã desta terça-feira (11) no Hospital São Lucas em Cascavel onde estava internado desde a noite de ontem.

O Vico como era conhecido carinhosamente pelos familiares e amigos retornava do trabalho em Toledo no fim da tarde desta segunda-feira (10) quando parou num posto de combustíveis, sentiu-se mal e precisou de atendimentos de uma equipe do Samu.

O jovem teve uma sequência de convulsões e foi levado à UPA de Toledo e em seguida trazido ao Hospital São Lucas em Cascavel, onde já deu entrada em parada cardíaca.

Em sua rede social, o irmão de Vico, Marcelo Carlesso informou que ele não resistiu e faleceu na manhã desta terça-feira:

“Com muita tristeza viemos comunicar o falecimento do nosso querido Vico. Nosso comandante nesse momento está alcançando voos mais altos -13.06.1981 + 11.02.2020”

O local de velório e sepultamento ainda não foi definido.