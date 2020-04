Pietro estreia no campeonato virtual

Anunciado como piloto reserva da Haas para a temporada 2020, Pietro Fittipaldi correrá neste fim de semana no campeonato virtual de F-1 com a equipe americana. O piloto brasileiro estará no grid da segunda etapa do campeonato, que será disputada no circuito de Melbourne, justamente a pista que receberia a etapa de abertura da F-1 2020 e acabou sendo cancelada por conta do coronavírus. Também estarão no grid os titulares de equipes como Ferrari, McLaren, Red Bull e Williams. Fittipaldi integra a equipe de desenvolvimento da Haas desde novembro de 2018, quando foi anunciado pelo time. Nas pistas, ele já acelerou com o carro da equipe em testes no circuito do Barein, Abu Dhabi e de Barcelona.

Relacionado