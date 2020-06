PGE do Paraná obtém restituição de R$ 860 mi em royalties e compensações

Curitiba – Acolhendo pedido da PGR (Procuradoria-Geral do Estado), o STF (Supremo Tribunal Federal) determinou que a União restitua, a partir de abril de 2018, os royalties e as compensações financeiras cedidos à União por força de contrato firmado em 2000. Com a vitória, a PGE assegura o retorno de cerca de R$ 860 milhões aos cofres públicos paranaenses.

Em 2000, o Paraná celebrou um contrato com a União no âmbito do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal dos Estados, e cedeu, até dezembro de 2020, seus direitos de royalties e compensações financeiras decorrentes da geração de energia elétrica.

Em troca, recebeu títulos da União cujos recursos foram utilizados para estruturar a previdência dos servidores públicos estaduais.

Com o passar do tempo, o Estado constatou que os valores dos títulos recebidos da União ficaram abaixo dos valores de royalties e compensações financeiras cedidos.

Após uma tentativa frustrada de conciliação, o Paraná ajuizou a ação civil no STF para restituir os royalties e as compensações financeiras cedidos em valores superiores aos títulos recebidos.

No último dia 5 de junho, o Plenário do Supremo, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a devolução dos valores a partir de 3 de abril de 2018, data em que foi proposta a ação.