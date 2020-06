Pesquisa Epicovid-19 entra na reta final de testagem aleatória em Cascavel

Laboratório Central do Estado - LACEN - Recepção de amostras para teste do Coronavirus. Curitiba, 01/04/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Laboratório Central do Estado - LACEN - Recepção de amostras para teste do Coronavirus. Curitiba, 01/04/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Ibope Inteligência, em parceria com a UFPEL (Universidade Federal de Pelotas), iniciou domingo (21), a terceira fase do estudo Epicovid-19 em Cascavel. O município está entre as 133 cidades do país escolhidas para realização dos testes rápidos e que constarão em pesquisa sobre a doença causada pelo novo coronavírus.

A terceira etapa terminará nessa terça-feira (23). A Secretaria Municipal de Saúde orienta aos cidadãos que recebam os pesquisadores e façam o teste gratuito, pois é uma pesquisa confiável e que vai auxiliar no enfrentamento ao coronavírus.

O Estudo de Prevalência da Infecção por Covid-19 no Brasil (EPICOVID19-BR) é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas e conta com financiamento do Ministério da Saúde,

As duas primeiras etapas ocorreram entre 14 a 21 de maio e 04 a 07 de junho, onde quase 500 pessoas receberam a visita dos pesquisadores e que realizaram o teste rápido para Covid-19.

Ao todo, a pesquisa tem três fases. Diante disso, a Secretaria de Saúde pede a colaboração da população para que realize o teste rápido, que gera o resultado em apenas 15 minutos.

Outra análise feita pela pesquisa EPICOVID/UFPEL/Ibope Inteligência mostrou um aumento do número de pessoas que saem de casa apenas para atividades essenciais. Na semana (14 à 21 de maio) essa população representava 56,5%; no entanto na semana (04 a 07 de junho) a porcentagem foi maior: 58%.

A porcentagem de pessoas que ficam em casa o tempo todo cai no período analisado nas duas fases: de 18,5% para 14,40%. Os que saem de casa todos os dias de forma geral aumentou: de 25% para 27,60%.

Isso demonstra a preocupação das autoridades de saúde municipal com a população para que as medidas de isolamento e saídas apenas essenciais sejam praticadas para evitar a propagação do vírus.

COMO FUNCIONA A PESQUISA

Para o exame, os pesquisadores coletam uma gota de sangue da ponta do dedo do participante, que será analisada pelo aparelho de teste em aproximadamente 15 minutos.

Enquanto aguarda o resultado, o participante responde a perguntas sobre sintomas da Covid-19 nas últimas semanas, busca por assistência médica e rotina em relação às medidas de prevenção e isolamento social. Em caso de resultado positivo, os profissionais comunicam a Vigilância Epidemiológica, que dá os devidos encaminhamentos ao caso.

IDENTIFICADOS

Os pesquisadores que realizam as visitas estão identificados por crachá do Ibope Inteligência e utilizam os EPI (Equipamentos de Proteção Individuais): máscaras, toucas, aventais, sapatilhas (todos descartáveis), óculos de proteção e luvas. Todos os profissionais são testados e apenas aqueles que tiverem resultado negativo realizam as visitas domiciliares.

O estudo tem aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e cumpre todos os requisitos de segurança necessários, para proteger os pesquisadores e a população.

Fonte: Assessoria