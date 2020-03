Perfume do boto: conheça essa potente arma de sedução

O jogo da sedução costuma ser muito divertido, mas conseguir seduzir efetivamente quem a gente deseja, não tem preço.

Se você está muito apaixonado e não sabe mais o que fazer para conquistar o seu amor, saiba que você pode contar com uma magia extra nesse momento: o perfume do boto.

O boto é associado à fertilidade e ao poder de atração. E os perfumes e óleos produzidos a partir dos órgãos sexuais desses mamíferos são excelentes para dar uma forcinha extra na hora de atrair o sexo oposto. Esses produtos fazem sucesso e quem usa garante que funciona.

O perfume do boto é um produto elaborado a partir da mistura de algumas ervas, álcool e feromônios do boto. As mulheres devem usar o perfume do boto fêmea enquanto que os homens devem usar o perfume do boto macho.

Reza a lenda que o boto vira homem e sai da água para namorar com as mulheres que ficam na beira do rio. Devido ao seu olhar e cheiro afrodisíaco, nenhuma mulher consegue resistir ao seu charme e fica perdidamente apaixonada pelo boto. Assim, o produto foi criado com a intenção de atrair olhares para quem usá-lo.

Para os solteiros, o perfume do boto é uma verdadeira arma de sedução, fazendo-a atrair olhares por onde passa. Já para os comprometidos, o produto irá ajudar a reacender a paixão no parceiro, que às vezes fica um pouco apagada, devido aos longos anos de convivência.

O cheiro do feromônio do animal misturado ao perfume é o que atrai os potenciais parceiros. Ao usar o produto, a mulher ou homem fica mais atraente sexualmente para aqueles que sentem o cheiro da sua pele.

Se você quer atrair vários parceiros, você pode usar o perfume do boto diariamente. Caso queira conquistar uma pessoa específica, use-o sempre que for encontrá-lo. Passe o perfume ao longo de todo o corpo, principalmente nas áreas de maior circulação de sangue, como nuca e pulsos. Enquanto passa o produto, mentalize a atração que você deseja despertar.

Fonte: Astrocentro